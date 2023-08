Rauchsäule über Marzahn: Lagerhalle brennt lichterloh, Warn-App schlägt Alarm

Am frühen Donnerstagmorgen ist in einer Lagerhalle in der Wolfener Straße in Berlin-Marzahn ein Feuer ausgebrochen. Gegen 8 Uhr teilte die Feuerwehr auf Anfrage mit, dass die Halle, in der Maschinenteile und Papier gelagert wurden, bereits teilweise eingestürzt sei. Die Halle ist den Angaben zufolge nicht mehr zu retten.

Derzeit sind laut der Berliner Feuerwehr 143 Einsatzkräfte vor Ort. Die Feuerwehr konnte nach derzeitigem Stand verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäude übergreifen. Mehrere Aufnahmen zeigen eine massive, schwarze Rauchwolke. Warum die Lagerhalle am frühen Donnerstagmorgen in Brand geriet, ist noch unklar.

Auch die Warn-App Nina schickte um 6.39 Uhr eine Gefahrenmeldung raus, dass sich eine Rauchgaswolke entwickelt habe, die sich von Südwesten nach Nordwesten ausbreite. Es wird geraten, dass betroffene Anwohner in direkter Nähe der Lagerhalle die Fenster geschlossen halten.

Die Warn-App Nina schickte am Morgen eine Gefahrenmeldung heraus. BLZ

Brand in Marzahn: Diese Straßen sind voll gesperrt, Umleitungen eingerichtet

Für die Brandbekämpfung musste die Wolfener Straße zwischen Bitterfelder und Premnitzer Straße in beide Richtungen voll gesperrt werden. Das teilte die Berliner Verkehrsinformationszentrale auf X (ehemals Twitter) mit.

In #Marzahn ist die Wolfener Straße zwischen Bitterfelder Straße und Premnitzer Straße

in beiden Richtungen #gesperrt. Hier ist die #Feuerwehr im Einsatz. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) August 31, 2023

Auch die Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind von den Verkehrssperrungen betroffen. Die Buslinien M54 und 154 werden umgeleitet. Die Buslinie 54 wird in Richtung S- und U-Bahnhof Pankow zwischen Köthener Straße und Vincent-van-Gogh-Straße umgeleitet. Zusätzlich ist eine Umleitung in Richtung U-Bahnhof Hellersdorf zwischen Vincent-van-Gogh-Straße und dem S-Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße eingerichtet. Die Linie 154 wird in Richtung Aubertstraße zwischen Köthener Straße und Zu den Krugwiesen umgeleitet. Das teilte das Unternehmen in den sozialen Medien mit.