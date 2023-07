Rauchsäule über Spandau: Feuer in Industriegebiet ausgebrochen

Knapp 100 Feuerwehrleute haben am Samstagnachmittag an der Neuendorfer Straße einen Brand bekämpft. Die Flammen sind mittlerweile gelöscht.

In Berlin-Spandau ist am Samstagvormittag ein Feuer in einem Industriegebiet ausgebrochen. 92 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand auf dem Gelände an der Neuendorfer Straße. Entgegen erster Annahmen brannte keine Lagerhalle, sondern ein Sattelauflieger, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Über dem Stadtteil war eine große, dunkle Rauchwolke zu sehen.

Gegen 13.40 Uhr gingen mehrere Notrufe im Lagedienst der Feuerwehr ein. Ein Pkw und ein Holzlager wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. „Wir konnten durch unser schnelles Eingreifen verhindern, dass sich die Flammen auf Gebäude ausbreiteten“, so der Sprecher.

Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Niemand wurde verletzt. Was den Brand verursachte, muss nun die Polizei ermitteln.