Rauchwolke über Friedrichshain: Notunterkunft steht in Flammen

Ein Feuer hielt Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr am Montagmorgen in Atem. Die Brandbekämpfer retteten rund 100 Menschen aus einer brennenden Notunterkunft.

In Berlin-Friedrichshain ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Berliner Feuerwehr gegenüber der Berliner Zeitung mitteilte, seien 40 Einsatzkräfte zu einem Brand in der Straße am Containerbahnhof ausgerückt. Dort soll eine Unterkunft für Obdachlose in Flammen gestanden haben.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr angab, sei eine große Rauchwolke über dem Gebiet nahe dem S-Bahnhof Frankfurter Allee zu sehen. Nach Angaben der Feuerwehr sei dort ein Brand an der Elektroversorgung einer Traglufthalle ausgebrochen. Dadurch sei die Decke der Notunterkunft komplett zusammengekracht. Rund 100 Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers in der Unterkunft. Alle konnten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. Niemand sei verletzt worden, hieß es am Morgen.

„Um 6.37 Uhr ging der Notruf ein, nur acht Minuten später waren wir vor Ort“, so der Sprecher der Feuerwehr. „So konnten unsere Kräfte wahrscheinlich Schlimmeres verhindern“.

Zweiter Einsturz binnen weniger Tage

Erst vergangene Woche war in einer Notunterkunft – ebenfalls am Containerbahnhof –die Decke eingestürzt. Wie ein Reporter von vor Ort mitteilte, bemerkten Besucher, dass sich die Unterkunft nach und nach absenkte. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich etwa 80 Personen in der Traglufthalle auf.