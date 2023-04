Rauchwolke über Spandau: Feuerwehr rückt zu Brand auf Firmengelände aus

Rund 300 Kubikmeter Müll fingen am Nachmittag am Sophienwerderweg Feuer. Die Löscharbeiten gestalten sich schwieriger als gedacht.

Auf dem Gelände einer Müllentsorgungsfirma in Berlin-Spandau ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten seien etwas langwierig, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Da etwa 300 Kubikmeter Müll brannten, müssen die rund 50 Einsatzkräfte erst den ganzen brennenden Unrat verteilen, um an alle Glutnester zu gelangen. Der Einsatz am Sophienwerderweg wird vermutlich bis spät in die Abendstunden andauern, hieß es.

Dichte Rauchwolken waren gegen 15 Uhr über Spandau zu sehen. Zeugen wählten daraufhin den Notruf. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschboot und einem Radlader an. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.