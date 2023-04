Sonde „Hakuto-R“: Erste private Mondlandung offenbar gescheitert

Das japanische Unternehmen ispace hat am Dienstagabend zunächst nicht das Gelingen der geplanten ersten privaten Mondlandung vermelden können. Gegen 18.40 Uhr wollte das junge Raumfahrtunternehmen ein Landegerät namens „Hakuto-R“ auf dem Mond aufsetzen lassen. Doch nach dem Landezeitpunkt konnte die Firma zunächst keine Angaben machen, ob der Mondlander „Hakuto-R“ intakt aufsetzte. Vielmehr scheint das Gegenteil der Fall: Beim Landeanflug verlor das Raumfahrtunternehmen die Verbindung zur Sonde „Hakuto-R“. Nach einer ersten Einschätzung halte man den Versuch der Mondlandung für gescheitert, musste CEO Takeshi Hakamada laut CNBC einräumen.

Es vergingen Minuten, in denen das Missionskontrollzentrum vergeblich versucht hatte, den Kontakt mit der Mondsonde wiederherzustellen. Etwa 20 Minuten nach der geplanten Landezeit hieß es dann von Takeshi Hakamada: „Wir waren nicht in der Lage, die erfolgreiche Landung zu bestätigen (...) Wir müssen davon ausgehen, dass wir die Landung auf der Mondoberfläche nicht vollenden konnten. Unsere Ingenieure untersuchen die Situation weiter.“ Er fügte laut CNN-Bericht hinzu, dass sein Team allerdings in der Lage war, bis zur versuchten Landung Daten von dem Fahrzeug zu sammeln – eine „große Leistung“, die für künftige Missionen nützlich sein werde.

Der 2,3 Meter hohe und bei ausgefahrenen Landebeinen 2,6 Meter breite Lander „Hakuto-R“ hatte internationale Fracht zum Mond getragen, darunter einen kleinen Rover der Vereinigten Arabischen Emirate und einen noch kleineren Zweiradroboter. Er war von der staatlichen japanischen Raumfahrtagentur Jaxa und dem japanischen Spielzeughersteller Tomy entwickelt worden. Zwei amerikanische Konkurrenten, die Firmen Astrobotic und Intuitive Machines, planen in Kürze ebenfalls Mondmissionen.

Takeshi Hakamada, Gründer und Chef von ispace, hatte im Vorfeld der Landung „den Beginn einer neuen Ära kommerzieller Mondmissionen“ angekündigt. Eine Rakete vom Typ Falcon 9 des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk war im Dezember vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet und hatte „Hakuto-R“ auf den Weg zum Mond gebracht. Zuvor war der Start mehrfach verschoben worden.

Hakuto bedeutet im Japanischen „weißer Hase“ – dieser lebte in der japanischen Mythologie auf dem Mond. Das „R“ steht für englisch reboot, Neustart. Um weniger Treibstoff mitführen zu müssen, hatte die Landefähre eine längere, energieeffiziente Route zum Mond genommen, bei der die Schwerkraft von Erde und Sonne zum Antrieb genutzt wurde.