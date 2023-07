Rave the Planet kann starten: Polizei bewilligt Sicherheitskonzept für Techno-Party

Die Berliner Polizei hat grünes Licht für die Techno-Parade Rave the Planet gegeben. Um 14 Uhr soll der Zug starten.

Unter dem Motto „Rave the Planet“ zieht eine Parade aus Technofans durch Berlin.

Berlin -Nur wenige Stunden vor dem geplanten Start der Techno-Parade Rave the Planet hat die Berliner Polizei grünes Licht für die Veranstaltung gegeben. „Die Innenstadt gehört heute den Raverinnen und Ravern“, teilte die Behörde am Samstag bei Twitter mit. Die musikalische Demo könne wie geplant um 14 Uhr am Brandenburger Tor starten, sagte eine Polizeisprecherin.

Zuvor hatten Feuerwehr und Polizei geprüft, ob der Veranstalter alle geforderten Sicherheitsauflagen erfüllt. In den vergangenen Tagen herrschte viel Verwirrung um fehlende Verträge mit Sanitätsdiensten.

Die Berliner Techno-Party soll sich auf den Spuren der legendären Love Parade von Dr. Motte im Tiergarten auf der Straße des 17. Juni zwischen dem Brandenburger Tor und dem Großen Stern bewegen. Die Veranstalter erwarten rund 300.000 Menschen.

Wegen der vielen erwarteten Teilnehmer wurde die Strecke in diesem Jahr gekürzt. Eine mehrjährige Baustelle auf der westlichen Strecke der Straße des 17. Juni sorgt zusätzlich für eine Kürzung der Strecke. Hier alle Infos zur Route >>

Aufgrund des erwarteten extrem hohen Andrangs empfiehlt die Verkehrsinformationszentrale, möglichst mit S-Bahn und U-Bahn anzureisen. Folgende Bahnhöfe sind zur Erreichung der Feiermeile geeignet: Bellevue, Hauptbahnhof, Friedrichstraße, Potsdamer Platz und Hansaplatz.

Der Bahnhof Brandenburger Tor wird aufgrund der Nähe zum Festbereich voraussichtlich sehr stark frequentiert. Es ist deshalb davon auszugehen, dass er schon frühzeitig aus Sicherheitsgründen geschlossen und erst am späten Abend wieder geöffnet wird. Die Züge fahren während der Sperrung ohne Halt durch.