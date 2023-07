Rave the Planet: Technoparade bei 32 Grad gestartet, starker Besucherandrang

Die Technoparade hat sich in Berlin-Tiergarten mit etwas Verspätung in Bewegung gesetzt. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 300.000 Teilnehmern.

Die Technoparade Rave the Planet hat sich in Bewegung gesetzt. Tausende Menschen versammeln sich auf der Straße des 17. Juni zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor, um zu wummernden Bässen zu tanzen. Seit 14.20 Uhr läuft der Umzug, immer mehr Raver strömen bei mehr als 30 Grad in Richtung der mit Lautsprecher beladenen Wagen. Aufgrund des starken Zustroms ist die Auslastung am Brandenburger Tor bereits sehr hoch, teilte die Polizei gegen 14.30 Uhr mit. Der Bahnhof wurde sicherheitshalber geschlossen. U-Bahnen und S-Bahnen halten dort nicht mehr.

Während vor der Siegessäule Tausende Raver dicht an dicht stehen und tanzen, herrscht auf der Straße des 17. Juni erstaunlich wenig Gedränge. Die Hitze sorgt offenbar dafür, dass sich viele Schattenplätze im oder am Tiergarten suchen. Rettungseinsätze habe es nach Angaben der Feuerwehr an der Stelle noch nicht gegeben. „Es ist wirklich sehr entspannt bisher. Aber wir sind vorbereitet, falls aufgrund der Hitze und des Drogenkonsums Leute abklappen“, sagte ein Mitarbeiter des Lagedienstes. Insgesamt sind rund 400 Sanitäter im Einsatz.

Bei Temperaturen über 30 Grad wurde es einigen Teilnehmern offensichtlich zu heiß. Die Berliner Polizei forderte die Raver auf, ihre Kleidung anzulassen. Bei Twitter hieß es: „Eine Bitte, von der wir auch nicht dachten, dass wir sie mal absetzen müssen: Bitte entkleiden Sie sich nicht.“ Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten sich beschwert. Mit ähnlichen Worten wandten sich auch die Veranstalter an die Feiernden.

Die Wasserrettung DLRG berichtete zudem, am Bundestag seien bei laufendem Schiffsverkehr mehrere Personen in die Spree gesprungen. Helfer seien vor Ort und würden die Menschen aus dem Wasser geleiten.

Dr. Motte fragt nach Spenden – Berlins Kultursenator tanzt auf Paradewagen

Kurz vor Beginn der Technoparade erklärte Initiator und Szene-Urgestein Dr. Motte in seiner Auftaktrede: „Wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Wir demonstrieren heute tanzend als Techno-Familie für eine bessere Welt“. Es folgte tosender Applaus. Dann nutzte Dr. Motte die Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Veranstalter auf Spenden angewiesen seien. Er bat die Besucher darum, über die QR-Codes vor Ort einen Geldbetrag zur Refinanzierung der Parade zu hinterlassen. „Ich glaube, wir kriegen das hin, wir als Techno-Familie schaffen das zusammen.“

Für Berlins Kultursenator Joe Chialo kommt mit der Techno-Parade ein Stück Berlin nach Hause. „Ich feiere die Musik“, sagte der CDU-Politiker am Samstag zum Auftakt der Veranstaltung. Wenig später stand er in einem blauen Blumenhemd tanzend auf dem Paradewagen der Veranstalter – und knüpfte damit an frühere Erlebnisse an. „Ich bin jemand, der schon in den 90er-Jahren bei den Loveparades hier in Berlin mit dabei war. Ich kann also aus eigenem Erleben sagen, wie geil das ist und warum das auch so richtig toll ist“, sagte Chialo der Deutschen Presse-Agentur.

Mit Rave the Planet werde eine Tradition fortgesetzt, die die Hauptstadt geprägt habe. Die Loveparade sei ein „urberlinerisches Ereignis“, betonte der Senator bei seiner Rede zum Auftakt der Parade. Zugleich sagte er: „Berlin ist eine Stadt der Vielfalt, nicht der Einfalt. Wir haben hier keinen Platz für Antisemitismus, Rassismus und Homophobie.“

Die Veranstaltung ist bei der Polizei von 12 bis 22 Uhr angemeldet. Die Parade startete auf der Straße des 17. Juni (Ost). Von dort läuft sie bis zum Großen Stern weiter, umkreist die Siegessäule und läuft auf der Straße des 17. Juni wieder zurück bis zum Brandenburger Tor. Dort endet die „Rave the Planet“-Parade schließlich. Die Veranstalter haben bei der Polizei 300.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.