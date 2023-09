Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die rechtsextreme Gruppe „Hammerskins Deutschland“ verboten. Einsatzkräfte durchsuchten am Dienstagmorgen die Wohnungen von 28 Vereinsmitgliedern in zehn Bundesländern, wie das Bundesinnenministerium mitteilte.

Von der Razzia sind zwei Objekte in Berlin betroffen, wie eine Polizeisprecherin der Berliner Zeitung sagte. Diese befinden sich in der Strausberger Straße in Alt-Hohenschönhausen und am Anton Saefkow-Platz in Berlin-Lichtenberg. Bei den Adressen soll es sich ebenfalls um die Wohnanschrift von zwei mutmaßlichen Mitgliedern der „Hammerskins“ handeln. „Das LKA Berlin leistet hier Amtshilfe für das Innenministerium. Wir sind mit 23 Kräften für die Durchsuchungen vor Ort“, so die Sprecherin

„Hammerskins“: So begründet Nancy Faeser das jetzige Verbot

Auch die regionalen „Chapter“ und die Teilorganisation „Crew 38“ der Gruppe seien verboten worden. Durchsuchungen gab es dem Innenministerium zufolge nicht nur in Berlin, sondern auch in Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen.

Die Gruppe mit rund 130 Mitgliedern richte sich „gegen die verfassungsmäßige Ordnung sowie gegen den Gedanken der Völkerverständigung“, teilte das Bundesinnenministerium weiter mit. Die „Hammerskins Deutschland“ nähmen in der rechtsextremistischen Szene in Europa eine „herausragende Rolle“ ein.

„Hammerskins“-Verbot: So breitete sich die Gruppe in Deutschland aus

„Das Verbot der ‚Hammerskins Deutschland‘ ist ein harter Schlag gegen den organisierten Rechtsextremismus“, erklärte Innenministerin Faeser. „Mit diesem Verbot beenden wir in Deutschland das menschenverachtende Treiben einer international agierenden Neonazi-Vereinigung.“

Die „Hammerskins Deutschland“ sind nach Angaben des Innenministeriums ein Ableger der im Jahr 1988 in den USA gegründeten „Hammerskins Nation“. Zweck der Gruppe sei es, ihre rechtsextremistische Weltanschauung auszuleben und zu verfestigen, insbesondere durch Konzerte. Dort würden auch Nicht-Mitglieder mit rechtsextremistischem Gedankengut konfrontiert, ideologisiert und radikalisiert.