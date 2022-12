Razzia bei „Letzte Generation“: Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung

Ermittler haben bundesweit Räume der Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ durchsucht. Nach Angaben der Aktivisten wurden mehrere elektronische Geräte beschlagnahmt.

Es gehe um elf Objekte im gesamten Bundesgebiet, sagte Staatsanwalt Cyrill Klement im brandenburgischen Neuruppin am Dienstag. Darunter sei ein Objekt in Brandenburg und keins in Berlin gewesen. Ermittelt werde gegen „etwas mehr als elf Personen“ wegen Störung öffentlicher Betriebe. Geprüft werde aber auch der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Zuerst hatte die B.Z. berichtet.

Hintergrund sind laut Klement mehrere Attacken von Klimaaktivisten seit April auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. In einigen Fällen sei es beim Versuch geblieben.

In einer Pressemitteilung nannte die Gruppe am Dienstagmittag weitere Details zum Ablauf der Razzia. Darin heißt es: „Es ist sechs Uhr morgens und acht uniformierte Beamte laufen mit Taschenlampen ums Haus. Gleichzeitig brechen Beamte das Schloss der Wohnung einer alten Frau auf, die sich nicht traut, so früh morgens die Tür zu öffnen. Sie hat einen Herzschrittmacher. Ihr Sohn, der sonst bei ihr wohnt, sitzt derzeit im Gefängnis. In einer anderen Stadt klingelt es an der Tür, den Bewohnern dämmert es, sie hatten die gleiche Situation bereits vor zwei Wochen.“

Zu dem Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung erklärten die Klima-Aktivisten weiter: „Das klingt ja so gefährlich. Aber was die eigentliche Gefahr ist, wird lieber unter den Tisch gekehrt: Dass wir in einer Klimakrise sind.“ Das Klimapaket der Bundesregierung sei verfassungswidrig und somit kriminell.

Die Gruppe nahm laut den Angaben der Mitteilung die Razzia als Versuch wahr, die Aktivisten einzuschüchtern. „Die Ermittlungen zur kriminellen Vereinigung öffnen den Behörden jedes Tor, uns zu überwachen und gerade diese Möglichkeiten sind meist das Ziel.“

Aktivistin Hinrichs: „Kleiderschrank durchwühlt“

Die Aktivistin Carla Hinrichs teilte auf Twitter mit, dass bei der Razzia auch ihre Wohnung durchsucht worden sei. Die 25-Jährige ist unter anderem Pressesprecherin der Gruppe. Sie bestätigte, dass der „Letzten Generation“ vorgeworfen wird, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Weiter führte sie in dem Tweet aus: „Und jetzt? Ja, das ist beängstigend, wenn die Polizei deinen Kleiderschrank durchwühlt. Aber denkt ihr ernsthaft, dass wir jetzt aufhören werden?“.

„Letzte Generation“ will unverändert weitermachen

Wie die „Letzte Generation“ auf Twitter erklärte, wurden Laptops, Telefone und Plakate konfisziert. Die Aktivisten kommentierten die Razzia mit: „Die Regierung führt uns in den Kimakollaps, in die unwiederbringliche Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und der unserer Kinder. Wir weisen darauf hin. Und wir werden das auch unverändert weiter machen. Denn wir sind die letzte Generation, die das tun kann.“