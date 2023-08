Razzia bei Melanie Müller: Polizei durchsucht erneut Wohnung von Sängerin

Polizisten haben am Mittwochmorgen die Wohnung der Schlagersängerin Melanie Müller durchsucht. Wie Tag24 unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtete, führte das Finanzamt die Ermittlungen und auch die Durchsuchungen durch.

Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Weder Müller noch ihr Freund waren laut dem Bericht am Morgen zu Hause. Bereits im Oktober vergangenen Jahres wurde die Wohnung der Sängerin durchsucht, damals allerdings wegen des Vorwurfs des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

In einem Video, das vergangenes Jahr im Internet kursierte und der Staatsanwaltschaft vorliegt, soll zu sehen sein, wie die Sängerin während eines Auftritts Mitte September in Leipzig auf der Bühne einige Male den rechten Arm in die Höhe reckt. Die Sängerin wies die Vorwürfe, sie habe den Hitlergruß gezeigt, zurück.