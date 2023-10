Razzia: Berliner Polizei hebt Drogenbunker aus – mehrere Festnahmen

Der Berliner Polizei ist ein Schlag gegen eine kriminelle Bande gelungen, die im großen Stil in Berlin Drogen verkauft haben soll. Einsatzkräfte durchsuchten am Dienstagmorgen zehn Wohnungen und zwei Fahrzeuge, um Beweismittel zu sichern. Vier Verdächtige wurden nach Angaben der Ermittlungsbehörden vorläufig festgenommen. Die beiden Hauptbeschuldigten – zwei Männer im Alter von 38 und 39 Jahren – erhielten wenige Stunden später Haftbefehle. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.

Gegen die beiden Männer wird seit Mai ermittelt. Sie sollen den illegalen Handel mit Kokain und Marihuana arbeitsteilig und höchst professionell organisiert haben, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Ermittler, die die mutmaßlichen Dealer observierten, konnten mehrere Bunkerwohnungen, in denen neben Drogen auch Geld gelagert wurde, aufspüren. In den frühen Morgenstunden erfolgte dann der Zugriff. Laut Polizei wurden Adressen in Schönefeld, Schöneberg, Wilmersdorf, Gesundbrunnen, Charlottenburg, Moabit, Friedrichshain und Steglitz durchsucht.

Dabei wurden mehrere Kilogramm Drogen sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe und mindestens eine Schusswaffe mit Munition sichergestellt. Zudem wurden Handys und Datenträger beschlagnahmt, die nun von Experten untersucht werden.