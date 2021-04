Bralitz - Die Brandenburger Polizei und der Zoll haben auf einem Grundstück in Bralitz im Landkreis Märkisch-Oderland mehrere Waffen gefunden. Nach Angaben der Polizei wurden bereits am vergangenen Donnerstag zahlreiche Waffenteile, verschiedene Granaten und Munition in dem kleinen Ort bei Bad Freienwalde sichergestellt. Die Ermittlungsbehörden veröffentlichten am Montag Fotos von dem Fund.

Letzte Woche durchsuchte der #Zoll ein Grundstück in #BadFreienwalde (MOL). Dabei wurden zahlreiche Waffenteile, Granaten & Munition gefunden. Wir beschlagnahmten die Gegenstände und ermitteln zum Verstoß gegen das Sprengstoff-, das Kriegswaffenkontroll- und das Waffengesetz. pic.twitter.com/1iUb9i6cPH — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) April 12, 2021

Das Hauptzollamt in Potsdam hatte im Vorfeld einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss wegen einer anderen Straftat erwirkt. Als die Beamten dann den Hof betraten, staunten sie nicht schlecht. Überall lagen Granaten, Munition und Langwaffen. Eine waffenrechtliche Erlaubnis konnte der Besitzer nicht vorlegen, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte.

Gegenüber der Polizei erklärte der Mann, er habe einen Teil der Waffen von seinem Großvater geerbt. Da er sich jedoch nie bei der Waffenbehörde gemeldet hatte, leitete die Polizei Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz ein.