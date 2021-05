Berlin - Schlag gegen Kinderschänder. Die Polizei Berlin ist am frühen Mittwochmorgen in mehrere Bezirke ausgerückt. Im Visier der Fahnder sind dabei Pädokriminelle. Die stadtweite Riesen-Razzia läuft seit sechs Uhr morgens. Das Ziel: Wohnungen von mutmaßlichen Kinderschändern. Dabei wurden bereits umfangreiche Beweismittel gesichert und viele Datenträger wie Handys, USB-Sticks, Laptops und andere Computer beschlagnahmt. Insgesamt 250 Beamte sind im Einsatz.

Festnahmen und Haftbefehle gab es zunächst nicht. Die Verdächtigen sind nach Angaben der leitenden Ermittlerin zwischen 17 und 84 Jahre alt, sagte die zuständige Kriminaldirektorin Norma Schürmann vom Landeskriminalamt Berlin. Alle Tatverdächtigen sind männlich. Von den 42 Tatverdächtigen sind etwa 2/3 polizeibekannt, von diesen wiederum jeder Zweite in Zusammenhang mit Sexualdelikten, sagt die Kriminaldirektorin.

Bilder von Kindesmissbrauch bei Facebook, Instagram und Whatsapp geteilt

Seit 6 Uhr heute Morgen sind 250 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Sie vollstrecken stadtweit mehr als 40 Durchsuchungsbeschlüsse wegen Besitzes bzw. Verbreitens von #Kinderpornografie, die unabhängig voneinander beim #LKA 13 bearbeitet werden.

^tsm pic.twitter.com/enzdQxKEiH — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 19, 2021

Schürmann ist leitende Ermittlerin beim LKA 13, zuständig für Sexualdelikte. Vorausgegangen waren der Razzia monatelange Ermittlungen der Polizei Berlin. Auf die Spur gekommen sind die Ermittlern den Verdächtigen über Anzeigen oder andere Meldewege. Hinweise habe es unter anderem von Eltern oder auch Lehrern gegeben. Eigene Internetrecherchen habe es in den aktuellen Fällen nicht gegeben.

Auch aus den USA seien Hinweise gekommen, hier vor allem über das National Center for missing and exploited children (NCMEC). Die auch von staatlichen Stellen finanzierte Organisation nimmt Hinweise zu Straftaten gegen Kinder entgegen und leitet sie an die zuständigen Behörden weiter. Zudem arbeitet das NCMEC mit hochmoderner Software, die das Internet rund um die Uhr nach kinderpornographischen Inhalten durchsucht.

Laut Polizei sollen einige der jetzt Tatverdächtigen solche Bilder nicht nur besessen, sondern auch im Internet verbreitet haben. Darauf zu sehen sei der Missbrauch von Kindern. Dies sei unter anderem bei Facebook und Instagram geschehen. Auch über den Messengerdienst Whatsapp seien die Missbrauchsbilder verschickt und geteilt worden.

Täter sind in allen Altersklassen und Schichten zu finden

Der Berliner Landeschef der Gewerkschaft der Polizei Norert Cioma sagte am Mittwoch zu dem Einsatz, er danke seinen beteiligten Kolleginnen und Kollegen. Cioma: „Es gibt nichts Perfideres als Kindesmissbrauch, Kindesmisshandlung und Kinderpornographie. Die heutigen Durchsuchungen geben einen Einblick in diesen breitgefächerten Kriminalitätsbereich, bei dem sich Täter in alle Altersklassen und Schichten finden. Es ist unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe, diese Straftaten mit allen Mitteln aufzudecken und sie am besten vorab zu verhindern. Wer sich an Kindern vergeht und an ihnen bereichert, zerstört Leben, bevor sie erst so richtig begonnen haben.“

Auch Marcel Luthe, Spitzenkandidat der Freien Wähler Berlin, gratulierte den Einsatzkräften zu ihrem Erfolg. Er sagte der Berliner Zeitung: „Derartige Täter gibt es in allen sozialen Schichten. Und je besser situiert sie sind, desto sicherer fühlen sie sich. Wir müssen unmissverständlich klar machen: wer sich an Kindern vergreift, diese Taten billigt oder sich daran ergötzt, wird konsequent zur Rechenschaft gezogen! Kinderschutz ist staatliche Kernaufgabe. Und dieser deutliche, heutige Schritt ist ein guter Anfang“.