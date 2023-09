Ein Großaufgebot der Polizei ist am Dienstagmorgen in Berlin und im niedersächsischen Langenhagen ein Schlag gegen eine kriminelle Bande gelungen. Wie die Berliner Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilten, waren den Maßnahmen gemeinsame Ermittlungen wegen des Verdachts der bandenmäßigen Steuerhinterziehung und -hehlerei vorausgegangen. Demnach werden fünf Personen beschuldigt, unversteuerten Wasserpfeifentabak hergestellt und verkauft zu haben.

Auf Anfrage der Berliner Zeitung sagte eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft, dass acht Wohnungen und ein Lager durchsucht wurden. Bei der Razzia stellten die Polizisten insgesamt 642,2 Kilogramm illegalen Wasserpfeifentabak, 35 Kilogramm Rohtabak, 28 Kanister Glycerin, diverse Verpackungsmaterialien und Utensilien für die Herstellung von Shisha-Tabak sicher. Zudem wurden 61.325 Euro Bargeld, Gold- und Silbermünzen, elf Uhren, diverse Handys, Laptops, ein Messer, ein Teleskopschlagstock sowie diverse Unterlagen und Speichermedien aufgefunden.

Razzia in Berlin: Über eine Tonne Shisha-Tabak illegal erworben

Bereits in einem 2021 geführten Verfahren sollen die Beschuldigten über eine Tonne illegalen Shisha-Tabak erworben haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte nach weiteren Ermittlungen die Durchsuchungen in der Hauptstadt angeordnet. Für die Razzia in Langenhagen gab es Unterstützung von den niedersächsischen Behörden.

Im Rahmen der Durchsuchungen gab es zunächst keine Festnahmen. An den Razzien beteiligt waren das Landeskriminalamt Berlin und die Zollfahndung mit mehr als 130 Beamten. Derzeit werden die beschlagnahmten Datenträger, Mobiltelefone und schriftlichen Unterlagen ausgewertet.