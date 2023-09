Polizisten haben am Mittwochnachmittag zwei mutmaßliche Räuber in Hellersdorf festgenommen. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag bekannt. Die beiden Männer im Alter von 24 und 25 Jahren sollen mindestens zwei Raubüberfälle begangen haben. Unter anderem sollen sie am 11. August die Mitarbeiter eines Supermarkts am Helene-Weigel-Platz überfallen und zur Herausgabe von Geld gezwungen haben.

Polizisten nahmen den 24-jährigen Tatverdächtigen am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Louis-Lewin-Straße in Hellersdorf fest. Als sie im Anschluss die Wohnung des Mannes durchsuchten, trafen sie dort auch auf den zweiten Tatverdächtigen und nahmen ihn ebenfalls fest.

Raub in Marzahner Supermarkt: Messerattacke auf Mitarbeiter

Bei ihrem Raubüberfall im August soll einer der beiden Männer einen Supermarktmitarbeiter mit einem Messer attackiert haben, während der andere ihn festhielt. Die beiden Tatverdächtigen sollen auch Pfefferspray im Supermarkt versprüht haben und schließlich Geld aus einem Geldschrank sowie aus einer Kasse erbeutet haben. Ein Mitarbeiter des Supermarkts wurde bei dem Raubüberfall verletzt.