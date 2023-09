Razzia in Berlin: Polizist soll mit Drogen gehandelt haben

Ein Polizeibeamter steht in Berlin unter Verdacht, sich an Drogenhandel beteiligt zu haben. Als Gesellschafter einer Autovermietung soll der 40-Jährige verschiedene Fahrzeuge für Drogenhandel zur Verfügung gestellt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. In Berlin und Brandenburg seien am Morgen insgesamt 17 Gebäude in dem Zusammenhang durchsucht worden. Rund 200 Einsatzkräfte waren an den Maßnahmen beteiligt.

Ermittelt wird den Angaben zufolge gegen sieben Beschuldigte im Alter zwischen 24 und 63 Jahren. Neben dem Polizisten gebe es einen weiteren Hauptverdächtigen, der als Geschäftsführer der Autovermietung agiert haben soll.

Rund 200 Kolleg. durchsuchten heute 17 Objekte wegen Verdachts des Drogenhandels. Einer der Haupttatverdächtigen ist Polizeibeamter in Berlin. Er habe als Gesellschafter einer Autovermietung Fahrzeuge zum Drogenhandel zur Verfügung gestellt & dafür anteilig Gewinne erhalten.… — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 21, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittlerinnen und Ermittler Datenträger, Bargeld im Wert von etwa zehntausend Euro, scharfe Munition, ein Auto und mutmaßliche Drogen. Die Tatverdächtigen seien in Polizeigewahrsam gebracht und anschließend wieder entlassen worden, hieß es weiter. Gegen den verdächtigen Polizisten seien auch Disziplinarmaßnahmen eingeleitet worden, die während der Dauer des Strafverfahrens ruhten.