In Berlin-Tempelhof haben Polizei, LKA, Ordnungsamt und Zoll in der Nacht zu Freitag eine Razzia in mehreren Bars durchgeführt. Nach ersten Erkenntnissen von vor Ort musste eine Lokalität geschlossen werden. Ein Mann wurde festgenommen, weil er mutmaßlich keinen Aufenthaltstitel gehabt haben soll.

Die Einsatzkräfte der Polizei fanden Drogen. Über zehn Kilo gepanschter Wasserpfeifentabak und mindestens zwei gestohlene Fahrräder wurde sichergestellt. Sowie ein Bohrmaschine. Hinweise auf Clan-Kriminalität gibt es bislang nicht.