Große Razzia in Berliner Bars: Kiloweise illegaler Stoff beschlagnahmt

Mehrere Behörden haben am Donnerstag mehr als sieben Geschäfte in Friedrichshain-Kreuzberg kontrolliert. Es wurden dutzende Kilo illegaler Tabak gefunden.

Der Polizei, dem Zoll und dem Landeskriminalamt ist am Donnerstagabend ein Schlag gegen den illegalen Tabakhandel in Berlin gelungen. In Friedrichshain-Kreuzberg kontrollierten die Beamten sieben Bars und Shops.

Nach einem Bericht von vor Ort wurden insgesamt über 30 Kilogramm illegaler, beziehungsweise gepanschter Shishatabak sichergestellt.

Über 20 Kilogramm Tabak, der in einer Sishabar in der Karl-Marx-Allee gefunden wurde. Morris Pudwell

Zwei Festnahmen in Friedrichshain, zwei Schließungen in Kreuzberg

In der Peterburger Straße gab es nach den Angaben zwei Festnahmen. Eine Person wurde mit einem Haftbefehl gesucht, die zweite Person hielt sich illegal in Deutschland auf.

In der Pfuelstraße in Kreuzberg wurde eine „Sportsbar“ und eine benachbarte Bar geschlossen und versiegelt. In den Lokalitäten wurde wohl in hinteren Räumen illegales Glücksspiel betrieben.