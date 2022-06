Polizei Berlin

Razzia in der Alex-Wache: Polizist soll Mann angegriffen und geschlagen haben

Die Berliner Polizei ermittelt in den eigenen Reihen. Ein Polizist soll einen 21-Jährigen, der in der Wache am Alex einen Diebstahl melden wollte, angegriffen haben.

