Razzia in einer Villa am Tegernsee, Luxusauto beschlagnahmt

Bei einer Razzia in einer Villa am Tegernsee haben Zoll und Polizei am Donnerstagmorgen Vermögenswerte sichergestellt, die im Zusammenhang mit dem russisch-usbekischen Unternehmer Alischer Usmanow stehen. Usmanow steht auf der EU-Sanktionsliste, weil ihm eine Nähe zu Wladimir Putin und dem Kreml nachgesagt wird. Usmanow selbst bestreitet den Vorwurf, kämpft gegen eine Streichung von der EU-Sanktionsliste und kritisiert, dass Deutschland bei den Ermittlungen rechtsstaatliche Prinzipien außer Kraft setzen würde.

Inkorrektes Vorgehen

Eine Durchsuchung der Büroräume seiner Anwälte im vergangenen Jahr wurde durch das Landgericht Frankfurt bereits zum rechtswidrigen Akt erklärt. Immer wieder hat es Kritik am Vorgehen des BKA gegeben. Die Razzia fand heute trotz der Kritik statt.

Aus der Villa am See in Rottach-Egern wurden unter anderem mehrere hochwertige Fahrzeuge der Luxusklasse abtransportiert, wie dpa-Reporter berichteten. Sie werden dem Unternehmer zugeschrieben. Offiziell bestätigt wurden die Angaben bislang nicht.

Usmanows Anwälte haben in Deutschland vielfach Erfolge erzielt gegen das Vorgehen der deutschen Ermittlungsbehörden. Auch mussten Medienhäuser falsche Berichte korrigieren, die inkorrekte Tatsachenbehauptungen veröffentlicht hatten.

