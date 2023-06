Razzia in Schöneberger Lokalen: Polizei schließt Shisha-Bar, Frau festgenommen

Polizei, Zoll und Ordnungsamt kontrollierten in der Nacht mehrere Lokale. Eine Shisha-Bar in der Hauptstraße wurde geschlossen, am Innsbrucker Platz gab es eine Festnahme.

Polizei, Zoll und Ordnungsamt haben am Montagabend in einem Verbundeinsatz mehrere Lokale in Berlin-Schöneberg kontrolliert. Bei der Razzia wurden nach ersten Erkenntnissen gewerberechtliche Verstöße geahndet.

Eine Shishabar in der Hauptstraße wurde sogar geschlossen und versiegelt. Hier sollen zulässige CO2-Werte weit überschritten worden sein. In einer Bar am Innsbrucker Platz gab es mindestens eine Festnahme. Dabei handelte es sich um eine Frau. Die Gründe sind unbekannt. Am Vormittag wird die Polizei Berlin die Bilanz des Einsatzes mitteilen.