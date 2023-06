Razzia in Spandauer Spätis: Polizei beschlagnahmt Tabak, Potenzmittel und Bargeld

Die Polizei Berlin hat am Mittwochabend in Spandau zusammen mit Zoll und Ordnungsamt eine Razzia in sechs Verkaufsstellen durchgeführt. Die betroffenen Geschäfte, zu denen Spätis und Supermärkte zählen, befinden sich am Juliusturm, am Spandauer Markt, am Siemensdamm und in der Neuendorfer Straße.

Es wurden Verstöße gegen das Geldwäschegesetz, gegen das Waffengesetz und gegen das Arzneimittelgesetz festgestellt, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Berliner Zeitung sagte. Eine Person sei durchsucht worden. Wie die Polizei auf Twitter schreibt, wurden 16 Kopfhörer, sechs Kilogramm Tabak, E-Zigaretten, Bargeld, illegale Potenzmittel und ein verbotenes Messer beschlagnahmt.