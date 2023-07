Razzia nach Vergewaltigungen am Schlachtensee: Vier Tatverdächtige identifiziert

Den vier Tatverdächtigen im Alter von 14 bis 19 Jahren werden sexuelle Übergriffe auf junge Frauen am Schlachtensee vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an.

Nach mehreren sexuellen Übergriffen in der Nacht vom 9. auf den 10. Juni am Berliner Schlachtensee hat die Polizei am Mittwochmorgen Wohnungen von vier Tatverdächtigen in Schöneberg, Tempelhof sowie Zehlendorf durchsucht. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilt, sind die Beschuldigten im Alter von 14 bis 19 Jahren.

Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Berlin führen seit Anfang Juni Ermittlungen zu den mutmaßlichen Sexualdelikten im Ortsteil Schlachtensee. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, in der Nacht Anfang Juni mehrere junge Frauen sexuell belästigt und vergewaltigt zu haben. Bei den Durchsuchungen wurden Datenträger beschlagnahmt. Die Verdächtigen wurden inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt. Doch die Ermittlungen dauern an.