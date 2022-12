Razzia wegen Drogenhandels: Bargeld und Drogen gefunden Wegen Rauschgifthandels hat die Berliner Polizei sechs Wohnungen und andere Räume durchsucht und einen mutmaßlichen Drogendealer gefasst. Beschlagnahmt wurde... dpa

Berlin -Wegen Rauschgifthandels hat die Berliner Polizei sechs Wohnungen und andere Räume durchsucht und einen mutmaßlichen Drogendealer gefasst. Beschlagnahmt wurden dabei Laptops, Tablets, Handys, ein Auto, Bargeld in fünfstelliger Höhe und Drogen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 48-jährige Hauptverdächtige wurde bei der Razzia am Mittwoch festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Ein mutmaßlicher Komplize wurde wieder freigelassen. Auf die Spur kam die Polizei den Rauschgifthändlern durch die entschlüsselte Kommunikation über die sogenannten Encrochat-Handys.