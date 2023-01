Razzia wegen „Koks-Taxis“: Kurierfahrer gefasst? Bestellt wird per Messengerdienst, wenig später ist das Kokain da: So einfach soll der Drogen-Lieferservice in der Hauptstadt funktionieren. Das Geschäft sch... Monika Wendel , dpa

Berlin -Eine kurze Nachricht genügt, dann liefert ein Kurier die bestellten Drogen an die angegebene Wunschadresse. „Koks-Taxis“ sind in der Hauptstadt schon seit vielen Jahren zu Wohnungen, Clubs und Büros unterwegs. Es gab Razzien, Ermittlungsverfahren, Prozesse - doch das Geschäft von Drogen-Lieferdiensten in Berlin versiegt nicht.