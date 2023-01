Razzia wegen „Koks-Taxis“ - Verhaftungen Rund 300 Polisten waren im Einsatz: Drei Männer und eine Frau wurden verhaftet, weil sie verdächtigt werden, einen Drogen-Lieferdienst zu betreiben. dpa

ARCHIV - Gepresstes und hoch konzentriertes Kokain aus einem Fund. Mit einer großangelegten Razzia ist die Berliner Polizei am Dienstagmorgen gegen angebliche Drogendealer vorgegangen. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Berlin -Die Polizei hat am Dienstag in Berlin drei Männer und eine Frau wegen des Verdachts, einen Drogen-Lieferdienst mit sogenannten Koks-Taxis zu betreiben, verhaftet. Rund 300 Einsatzkräfte gingen am Morgen mit Durchsuchungen an 26 Orten in Berlin und an zwei Orten in Hildesheim in Niedersachsen gegen die mutmaßliche Drogen-Bande vor.