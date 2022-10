Großeinsatz für die Polizei am Freitagabend in Berlin-Friedrichsfelde: Gegen 20 Uhr stürmten 130 Beamte unter anderem mit einer Ramme und Spezialwerkzeugen eine Bar und Wohnungen in der Straße Alt-Friedrichsfelde/Rosenfelder Straße. Hintergrund der Razzia war nach Informationen der Berliner Zeitung der Verdacht auf Menschenhandel und Zwangsprostitution.

Die Beamten führten Männer hinaus und nahmen mindestens einen vorläufig fest. Die Einsatzkräfte verschafften sich auch Zutritt zum Keller. Mehrere Stunden durchsuchten die Beamten die Räumlichkeiten, sicherten Beweise und befragten die anwesenden Personen.