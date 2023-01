Mindestens vier Lokale in Charlottenburg und Wilmersdorf seien bei einem Verbundeinsatz unter die Lupe genommen worden. Die Ermittler stellten zahlreiche Vergehen fest.

Razzien in Berlin: Ermittler beschlagnahmen kiloweise Shisha-Tabak

Auch Mitarbeiter des Zollamts waren an den Durchsuchungen in Charlottenburg-Wilmersdorf beteiligt. Morris Pudwell

Bei einer gemeinsamen Verbundkontrolle haben Ermittlerinnen und Ermittler von Finanzamt, Landeskriminalamt, Ordnungsamt und Zoll in der Nacht zum Samstag mindestens 25 Kilogramm gepanschten oder unverzollten Shisha-Tabak sichergestellt und zwei Männer festgenommen.

Rund 65 Einsatzkräfte waren laut Polizei an der rund sechsstündigen Aktion beteiligt. Nach ersten Informationen von vor Ort sollen bei den Durchsuchungen von Bars in Charlottenburg und Wilmersdorf zudem illegale Aufenthalts- und Arbeitsverhältnisse aufgedeckt und zahlreiche Verstöße gegen die Gaststättenverordnung festgestellt. Dafür seien insgesamt mindestens vier Lokale in Charlottenburg und Wilmersdorf durchsucht worden.