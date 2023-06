Razzien in Berlin und Brandenburg: Polizei entdeckt mehrere Kilo Amphetamin

Einsatzkräfte haben am Mittwoch bei Razzien in Berlin und Brandenburg Drogen, Bargeld und Handys sicherstellen können. Drei Männer wurden festgenommen.

100 Einsatzkräfte durchsuchten am Mittwoch mehrere Objekte – und entdeckten ein mehrere Kilo Amphetamin.

Bei Durchsuchungen in Berlin und Brandenburg haben Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes und der Zollfahndung am Mittwoch drei mutmaßliche Drogendealer im Alter von 23, 25 und 57 Jahren festgenommen. Das teilten Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaft am Nachmittag gemeinsam mit.

Die 100 Beamten durchsuchten 18 Objekte in Berlin und Brandenburg. Sie konnten 1,5 Kilogramm Amphetamin sicherstellen sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe und zahlreiche Handys. Zusätzlich entdeckten die Beamten Chemikalien zur Herstellung von etwa 280 Kilogramm Amphetamin.

Die drei Männer werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt.