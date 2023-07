Liebespaar soll mit Menschen gehandelt haben – Razzia in Berlin

Polizei und Hauptzollamt haben Dienstagmorgen in Berlin und Sachsen-Anhalt mehrere Razzien gegen eine Schleuserbande durchgeführt. Den Angaben der Behörden zufolge steht ein Pärchen in Verdacht, banden- und gewerbsmäßigen Menschenhandel betrieben zu haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte die Durchsuchungen angeordnet, nachdem die Projektgruppe „Arbeitsausbeutung“ ermittelt hatte. Fünf Adressen in Berlin und drei in Sachsen-Anhalt durchsuchten Einsatzkräfte ab 6 Uhr.

Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Dem 41-Jährigen wird vorgeworfen, jahrelang Slowaken aus schwierigen Lebensverhältnissen mit falschen Versprechungen nach Berlin gelockt zu haben, um ihre Identitäten für Kontoeröffnungen und Firmengründungen sowie diverse andere Betrugstaten zu missbrauchen. Seine 39-jährige Lebensgefährtin soll ihn dabei unterstützt haben. Auf diese Weise sollen unter anderem auch Corona-Hilfen im sechsstelligen Bereich erschlichen worden sein, teilte die Polizei weiter mit.

An den Durchsuchungen beteiligten sich etwa 70 Einsatzkräfte, die unter anderem zwei Schusswaffen und Munition fanden. Außerdem wurde durch die Finanzermittler des Landeskriminalamts ein fünfstelliger Geldbetrag sowie ein hochwertiges Fahrzeug sichergestellt. Die Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts geführt und dauern an.