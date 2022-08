Die Affäre um die zurückgetretene RBB-Intendantin und ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger hat weitere personelle Konsequenzen. Die 61-Jährige verliert nun auch ihren Posten beim Aufsichtsrat bei der ARD-Filmtochter Degeto. „Der amtierende Intendant des RBB Hagen Brandstäter hat Frau Schlesinger als Mitglied des Aufsichtsrates der Degeto abberufen“, teilte die Degeto Film GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Zuvor hatte sich Brandstäter, der die Geschäfte an der Spitze des öffentlich-rechtlichen Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) nach ihrem Rücktritt vor einer Woche übernommen hat, am Samstag im RBB-„Medienmagazin“ geäußert, dass er am Freitag ein Schreiben unterzeichnet habe, dass man das nicht weiter aufrecht erhalte.

Schlesinger war bislang Aufsichtsratschefin. Die Degeto ist eine ARD-Gemeinschaftseinrichtung, die zum Beispiel für fiktionale Serien und Spielfilme zuständig ist.

Der Fall Schlesinger stürzt RBB in eine tiefe Krise

Die 61-Jährige sieht sich seit Wochen immer mehr Vorwürfen der Vetternwirtschaft ausgesetzt. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen sie, ihren Ehemann und Ex-Spiegel-Journalist Gerhard Spörl sowie gegen den zurückgetretenen RBB-Chefkontrolleur Wolf-Dieter Wolf wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme. Es läuft auch eine externe Untersuchung einer Anwaltskanzlei, Ergebnisse liegen noch nicht vor. Der Fall hat den RBB in eine tiefe Krise gestürzt, der auch auf das Ansehen des gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland abfärbt.

Der Berg an Vorwürfen gegen sie wächst weiter. Das Online-Medium Business Insider, das den ganzen Fall Ende Juni ins Rollen gebracht hatte, berichtete am Samstag, dass es vor Gremiensitzungen geheime Absprachen gegeben habe, zu denen keine Protokolle geführt worden sein sollen. Zudem soll es über die Geschäftsberichte des Senders hinaus noch vertrauliche Sonderberichte geben, in einem Papier soll auch das gesamte Gehalt von Schlesinger aufgeführt sein. Bislang wird die Höhe von Bonuszahlungen für die Führungsriege vom Sender unter Verschluss gehalten.

Wichtige Woche in der RBB-Affäre steht an

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht im Zuge der Krise um die zurückgetretene RBB-Intendantin weiter unter Druck. Kurz vor der geplanten Sondersitzung des Rundfunkrats zum Rückzug von RBB-Intendantin Schlesinger mehren sich die Rufe nach Reformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aus Politik und Expertenkreisen kamen am Wochenende Forderungen nach Transparenz, mehr Qualitätsprogrammen sowie besserer Kontrolle der Medienhäuser und ihrer Ausgaben. Das Kontrollgremium des RBB will am Montag zu einer Sondersitzung zur geplanten Vertragsauflösung von Schlesinger zusammenkommen, die vor einer Woche nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft ihren Rücktritt erklärt hatte.

CDU-Chef Friedrich Merz forderte in den Badischen Neuesten Nachrichten (Samstag) unter anderem, Führungsgehälter und Zahlungen an Produktionsgesellschaften offenzulegen sowie eine engere Kooperation von ARD und ZDF. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) forderte mehr Transparenz, ein ausgewogenes Programm von hoher Qualität sowie wirtschaftliches und sparsames Agieren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dazu bedürfe es grundlegender Veränderungen, sagte er der Welt (Samstag). Nur so könne eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung erhalten werden.

Der nordrhein-westfälische Medienminister Nathanael Liminski (CDU) betonte, angestoßene Reformen für ein finanzierbares gutes Angebot müssten zügig fortgeführt werden. Dafür brächten die Länder derzeit einen Medienänderungsstaatsvertrag auf den Weg, der allen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten weitreichende Reformen abverlange, sagte er der Düsseldorfer Rheinischen Post (Samstag). In dem Vertrag sollen unter anderem die Kompetenzen der Aufsichtsgremien erweitert werden.

Forderungen nach weiteren Rücktritten

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk brauche „dringend, sofort“ neue Strukturen, betonte die frühere NDR-Rundfunkdirektorin Lea Rosh in einem Leserbrief im Berliner Tagesspiegel (Sonntag). Auch Rundfunkrat und Verwaltungsrat des RBB müssten zudem „zurücktreten, und zwar sofort“, forderte Rosh, die von 1991 bis 1997 Direktorin des NDR-Landesfunkhauses in Hannover war. Beide Gremien hätten die Ausgaben im Sender, darunter die Gehaltserhöhung für Schlesinger um 16 Prozent auf 303.000 Euro, genehmigt. Zugleich werde am Programm und bei den freien Mitarbeitenden gespart.

Der Medienwissenschaftler Ralf Schnell, der von 2009 bis 2021 dem WDR-Rundfunkrat angehörte, warf den RBB-Kontrollgremien Versagen vor. Es stelle sich die Frage, ob der Rundfunkrat im Fall Schlesinger seine Kontrollmöglichkeiten überhaupt genutzt habe, betonte Schnell im Berliner Tagesspiegel (Sonntag). Die Gremien hätten keine schwache Position gegenüber den Geschäftsleitungen der Sender. Sie müssten ihre Aufgaben jedoch auch sorgfältig wahrnehmen.

Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), Frank Überall, forderte den RBB-Rundfunkrat auf, bei der Vertragsauflösung von Schlesinger nicht übereilt zu handeln. Eine fristlose Entlassung wäre zwar „sicher der bessere Weg“, schrieb Überall im Tagesspiegel (Sonntag). Das Gremium müsse jedoch genau darauf achten, „welche Zahlungsverpflichtungen aus den Beitragsgeldern der Bürgerinnen und Bürger noch entstehen“. Ob Schlesingers Agieren eine fristlose Entlassung rechtfertige, sei juristisch noch offen.