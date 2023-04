RBB-Mitarbeiter zahlen für das Deutschlandticket nur 16,55 Euro

Viele Firmen bieten ihren Mitarbeitern das Deutschlandticket günstiger an – so auch der RBB. Nur wird der Sender auch von Rundfunkgebühren finanziert.

Das Hautgebäude des RBB in der Berliner Masurenallee.

Das Hautgebäude des RBB in der Berliner Masurenallee. Carsten Koall/dpa

Mitarbeiter des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zahlen laut einem Medienbericht für das Deutschlandticket ab Mai nicht die vollen 49 Euro, sondern nur 16,55 Euro. Nutzen sie ein 29-Euro-Ticket, fahren sie in Berlin sogar umsonst, wie die B.Z. schreibt. Wie viele Firmen bietet auch der RBB seinen Mitarbeitern einen zusätzlichen Rabatt für die Tickets im öffentlichen Nahverkehr an. 30 Euro werden laut Tarifvertrag vom RBB übernommen, zudem gibt es einen ÖPNV-Rabatt extra obendrauf. So bleiben vom 49-Euro-Ticket nur 16,55 Euro.

Die Angelegenheit stößt deswegen auf Kritik, weil der RBB auch Rundfunkgebühren einnimmt und die Tarifverträge für die Sender-Mitarbeiter ohnehin hoch zu sein scheinen. „Die RBB-Gehälter müssen endlich auf das Niveau des öffentlichen Dienstes gesenkt werden“, fordert Brandenburgs SPD-Fraktionschef Daniel Keller in der Zeitung. „Das müssen Berlin und Brandenburg in den neuen Rundfunkstaatsvertrag schreiben!“