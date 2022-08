Es deutete sich bereits an – nun ist es offiziell: Der Rundfunkrat hat Patricia Schlesinger mit 22 Ja-Stimmen und einer Enthaltung als RBB-Intendantin abberufen. Damit wird formal die Vertragsauflösung in die Wege geleitet. Die Gründe: Ein Abendessen und eine Reise mit Ehemann und Freunden nach London, berichtet Business Insider. Die 61-Jährige war wegen zahlreicher Vorwürfe der Vetternwirtschaft als Senderchefin und ARD-Vorsitzende zurückgetreten.

Am Sonntag waren weitere personelle Konsequenzen aufgrund der vielen Vorwürfe gegen Schlesinger bekanntgeworden. Demnach verliert die 61-Jährige auch ihren Posten beim Aufsichtsrat bei der ARD-Filmtochter Degeto. „Der amtierende Intendant des RBB Hagen Brandstäter hat Frau Schlesinger als Mitglied des Aufsichtsrates der Degeto abberufen“, teilte die Degeto Film GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.