Bericht: RBB verklagt Schlesinger auf Schadenersatz

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat einem Medienbericht zufolge seine Ex-Intendantin Patricia Schlesinger auf Schadenersatz verklagt. Während Schlesinger derzeit vor dem Landgericht ihr sofortiges und lebenslanges Ruhegeld von rund 18.400 Euro pro Monat einfordert, verlangt der RBB laut Business Insider im Rahmen einer Widerklage 250.000 Euro. Das Landgericht Berlin bestätigte den Eingang einer entsprechenden Klageschrift und die Zustellung an Schlesinger.

Das Nachrichtenportal beruft sich auf interne Unterlagen des Senders. Demnach soll die Umsetzung des Bonussystems beim RBB unrechtmäßig gewesen sein, weswegen der Sender nun die Prämien, die in den vergangenen drei Jahren an Schlesinger gezahlt wurden, zurückverlange – insgesamt mehr als 150.000 Euro. Des Weiteres geht es dem Bericht zufolge in der Klage um Spesenerstattungen für Schlesinger. Auch der Vorwurf des Arbeitszeitbetrugs wird gegen die Ex-Intendantin erhoben – wegen angeblicher Privatreisen auf RBB-Kosten.

Schlesingers Anwälte weisen Vorwurf des Senders zurück

Schlesingers Anwälte weisen die Vorwürfe des Senders indes als „ausnahmslos falsch und zum Teil in geradezu bizarrer und peinlicher Weise konstruiert, um die unberechtigte Entlassung der Mandantin im Nachhinein irgendwie zu rechtfertigen“ zurück. Vor Gericht werde davon nichts Bestand haben, werden die Anwälte in dem Bericht zitiert.

Der RBB stürzte im Sommer 2022 in eine tiefe Krise. Es kamen Vorwürfe der Vetternwirtschaft und der Verschwendung auf. Schlesinger wurde fristlos entlassen. Im Zentrum des Skandals steht neben der Ex-Intendantin der zurückgetretene Sender-Chefaufseher Wolf-Dieter Wolf. Beide wiesen Vorwürfe zurück. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt, es gilt die Unschuldsvermutung.