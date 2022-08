„Präsident Putin ist in tiefer Trauer im Hinblick auf den Tod von Michail Gorbatschow. Am Morgen wird er den Angehörigen und Nächsten ein Telegramm schicken.“ (Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag zum Tod des früheren sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow.)