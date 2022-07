Der deutsche Fußball trauert um eines seiner größten Idole. Uwe Seeler, Ehrenspielführer der Nationalmannschaft und Stürmerlegende des Hamburger SV, starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren im Kreis seiner Familie. „Mit Uwe Seeler verlieren wir eine Legende des deutschen Fußballs und eine einzigartige Persönlichkeit ohne große Allüren, zugleich der ehrliche Arbeiter auf dem Spielfeld wie der geniale Torschütze“, schrieb Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an Seelers Witwe Ilka.

„Deutschland trauert um „Uns Uwe““, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz. Noch als Hamburger Bürgermeister habe er bei Seelers 80. Geburtstag die Tischrede gehalten. „So wie „Uns Uwe“ möchten wir eigentlich alle sein: selbstbewusst und bescheiden. Er wird fehlen.“ Auch Bundestrainer Hansi Flick nannte Seeler „ein Vorbild für Generationen von Nationalspielern“. Sein Name sei „Sinnbild für Vereinstreue und Loyalität“.

Tod von Uwe Seeler: Faeser, Völler und Tschentscher bestürzt

„Ich bin erschrocken. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, der ich mein tiefstes Beileid ausspreche. Uwe war ein wunderbarer Mensch, eines der größten deutschen Sportidole ist von uns gegangen“, schrieb der Weltmeister von 1990 und langjährige Sportchef von Bayer Leverkusen, Rudi Völler.

Deutschland trauert um "Uns Uwe". Er war Vorbild für viele, Fussballlegende und natürlich Hamburger Ehrenbürger. Zu seinem 80. Geburtstag durfte ich die Tischrede halten: "So wie #UnsUwe möchten wir eigentlich alle sein: selbstbewusst und bescheiden." Er wird fehlen. #UweSeeler pic.twitter.com/8Fc3VTBNMt — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 21, 2022

DFB-Präsident Bernd Neuendorf nannte den 72-maligen Nationalspieler „ein Idol für Generationen, ein echtes Vorbild. In Uwe Seeler verlieren wir einen der besten Fußballer, den Deutschland je hatte.“

Auch Lokalrivale FC St. Pauli fühlt mit

IOC-Präsident Thomas Bach beschrieb Seeler „mit seiner fußballerischen Leistung, seiner Bodenständigkeit und seiner Vereinstreue für mich in meiner Kindheit und Jugend ein großes Vorbild“.

Und auch der Lokalrivale FC St. Pauli würdigte die große HSV-Legende: „Uwe war auch am Millerntor immer ein sehr gern gesehener Gast. Wir bedanken uns für alles, was er für den Fußball geleistet hat!“, schrieb St. Paulis Vereinspräsident Oke Göttlich.

Innenministerin Nancy Faeser teilte mit:„Mit Uwe Seeler verlieren der deutsche Fußball und die gesamte Sportwelt eine absolute Ikone. Der Tod des fairen Sportsmanns und integren Volkshelden macht mich sehr traurig. Er wird fehlen.“

Tschentscher: Hamburg verliert ein Stück von sich selbst

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat den verstorbenen Ehrenbürger als „außerordentliche hanseatische Persönlichkeit“ gewürdigt. „Mit Uwe Seeler verliert unsere Stadt ein Stück von sich selbst – bodenständig, ehrlich, hanseatisch“, sagte Tschentscher am Donnerstagabend.

Seeler habe sich mit seiner Tatkraft, Fairness und Geradlinigkeit in die Herzen der Menschen gespielt „und ist für viele in Deutschland und darüber hinaus zu einem sportlichen und menschlichen Vorbild geworden“, sagte der SPD-Politiker. „Mit seinem ehrenamtlichen Engagement hat sich Uwe Seeler um das Gemeinwohl in seiner Heimatstadt verdient gemacht.“ Hamburg trauere um seinen Ehrenbürger und werde ihn „als außerordentliche hanseatische Persönlichkeit in Erinnerung behalten“.

Berti Vogts: „Uwe hat nie an sich gedacht“

Die Reaktionen gehen weit über die deutschen Grenzen hinaus. Joseph Blatter, früherer Präsident des Weltverbands FIFA, erklärte: „Die Welt trauert um einen der besten Mittelstürmer und um eine grandiose Persönlichkeit. Uwe Seeler! Er war auch mein Idol – gleich gross, gleich alt. Und ein begnadeter Goalgetter. Lieber Uwe, Du lebst in unseren Herzen weiter. Ich werde Dich nie vergessen.“

Der frühere Bundestrainer Berti Vogts kennt Seeler noch aus seiner aktiven Zeit, spielte in der Nationalmannschaft mit ihm und in der Bundesliga gegen ihn. Vogts sagte der Bild: „Uwe Seeler war so ein feiner, herzensguter Mensch. Ein toller Kamerad, der nie an sich gedacht hat. 1970 in Mexiko war meine erste WM, ich war der jüngste Spieler im Kader. Er hat mir sofort geholfen, war immer für die anderen da. Als Spieler war es für mich ein Erlebnis, gegen ihn zu spielen. Wie er den Ball abgeschirmt hat, welchen Tor-Instinkt er hatte. Das war unglaublich.“