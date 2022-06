Vor einem Monat hatte Hollywoodstar Rebel Wilson („Pitch Perfect“) verkündet, dass sie jetzt „glücklich in einer Beziehung“ sei, ohne aber einen Namen zu nennen. Jetzt stellte die 42-jährige Australierin auf Instagram ihre neue Liebe vor. Wilson postete am Donnerstag ein gemeinsames Foto mit der Unternehmerin und Modedesignerin Ramona Agruma. „Ich dachte, ich würde einen Disney-Prinzen suchen ... aber vielleicht brauchte ich all die Zeit eine Disney-Prinzessin“, schrieb Wilson dazu. Den Eintrag versah sie mit roten Herzen und einem Regenbogen-Emoji zu dem Hashtag #loveislove („Liebe ist Liebe“).

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rebel Wilson (@rebelwilson) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

In dem Podcast „U Up?“ hatte Wilson im Mai erzählt, dass ein Freund das erste Treffen eingefädelt habe. „Er hat uns beide seit mindestens fünf Jahren gekannt und meinte ‚Ja, ich denke, ihr beiden könntet euch gut verstehen‘“, und das haben sie getan. Zuvor habe sie häufig Dating-Apps benutzt, sagte Wilson.

Wilsons vorherige Beziehung mir dem Unternehmer-Sohn Jacob Busch war Anfang 2021 zu Ende gegangen, wie People.com berichtete.