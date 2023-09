Der Europäische Rechnungshof hat die hohen Verwaltungskosten der EU-Initiative „Spotlight“ gegen Gewalt an Frauen kritisiert. Fast ein Drittel der eingesetzten 500 Millionen Euro seien für Verwaltungsaufgaben ausgegeben worden, heißt es in einem Bericht des Europäischen Rechnungshofs in Luxemburg vom Montag. „Spotlight“, eine gemeinsame Initiative der EU-Kommission und der Vereinten Nationen, soll Gewalt gegen Frauen unter anderem in Afrika, Asien und Lateinamerika bekämpfen.

Die EU hat dem Rechnungshof zufolge mit der „Spotlight“-Initiative mehr Geld als je zuvor eingesetzt, um solcher Gewalt ein Ende zu setzen. Es müsse aber „mehr Geld bei den Endempfängern ankommen“, zudem müsse sich die Situation der Betroffenen muss sich „noch deutlicher verbessern“, erklärte Rechnungshof-Mitglied Bettina Jakobsen.

Zusammenarbeit mit UN-Organisationen sorgt für hohe Kosten

Grund für die hohen Verwaltungskosten sei die Zusammenarbeit mit mehreren UN-Organisationen. Der Rechnungshof kritisierte zudem fehlende weitere Geldgeber und die kurze Laufzeit der Initiative von knapp sechs Jahren. Dies reiche nicht aus, um weltweit nachhaltige Veränderungen herbeizuführen, es brauche langfristig angelegte Maßnahmen.

Mit dem „Spotlight“-Programm wurden dem Bericht zufolge etwa Schulungen, Sensibilisierungskampagnen und Hilfsangebote für Gewaltopfer finanziert. Es gebe jedoch keine Nachweise dafür, dass die Gewalt gegen Frauen und Mädchen in den betroffenen Ländern zurückgegangen sei. In Lateinamerika wurde demnach bei keinem der unterstützten Programme ein Rückgang der Fälle tödlicher Gewalt an Frauen dokumentiert.