Das Museum Zeche Zollern in Dortmund lässt im Rahmen seiner Kolonialismus-Ausstellung vier Stunden die Woche nur Schwarze und andere People of Color in einen bestimmten Ausstellungsraum. Die Ausstellung läuft Medienberichten zufolge bereits seit dem Frühjahr.

Auf der Webseite des Museums des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) heißt es zu der Regelung, man wolle „BIPoC-Besucher:innen und Kooperationspartner:innen, zumindest für wenige Stunden, einen Raum anbieten möchten, in dem sie sich offen – und ohne die Gefahr weiterer (auch unbewusster) Diskriminierung – zum Thema (Post)Kolonialismus austauschen können.“ BIPoC steht für Black, Indigenous and People of Colour, also Schwarze, Indigene und People of Colour.

Rechter Shitstorm wegen des sogenannten Safer Spaces

Auf X (vormals Twitter) gibt es zahlreiche rassistische Reaktionen auf die Medienberichte über die Ausstellung. Viele User empören sich, dass die Regelung „Rassismus gegen Weiße“ sei. Manche wollen deswegen das Museum für immer boykottieren. „Unfassbar“ nennt die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar, vormals AfD, inzwischen parteilos, das Konzept. Die X-Userin Anabel Schunke, die zufällig auch Autorin des rechten Portals Nius ist, fragt in einem Post, ob der Einlass mit einer „Farbkarte“ geregelt werde. Das Museum entgegnet: Der Einlass in den sogenannten Safer Space funktioniert auf Vertrauensbasis und wird nicht kontrolliert.

In der Ausstellung sollen laut Webseite „die kolonialen Bezüge von Westfalen-Lippe und speziell des Ruhrgebiets weiter aufgearbeitet und dabei neue Herangehensweisen und Methoden der Museumsarbeit erprobt“ werden. Objekte mit kolonialen Bezügen aus westfälischen und lippischen Museen und Sammlungen sollen die Problematik des Sammelns und Ausstellens darstellen. Auch aktuelle Debatten wie die Rückgabe der Benin-Bronzen werden laut dem Museum aufgegriffen.