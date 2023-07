Rechtsextreme Schüler: Lehrer wollen nach Brandbrief die Schule verlassen Die Pädagogen Max Teske und Laura Nickel werden von der rechten Szene in Brandenburg bedroht und angefeindet. Sie wollen daher nicht länger in der Schule in Burg arbeiten. dpa / BLZ

Die beiden Lehrer, die einen Brandbrief zum Thema Rechtsextremismus an ihrer Schule geschrieben hatten, nehmen an einer Demo vor dem Schulamt in Cottbus teil. Patrick Pleul/dpa