Rechtsextreme Vorfälle an Schule in Burg: Minderjähriger rief zur Jagd auf Lehrer auf

Die beiden Brandenburger Lehrkräfte Max Teske und Laura Nickel werden von der rechtsextremen Szene in Brandenburg bedroht und angefeindet. Neben Hassbotschaften auf Aufklebern und Plakaten gibt es auf Instagram einen Account, der zur Jagd auf die beiden Lehrer aufruft. Die Pädagogen kündigten daraufhin an, die „Mina-Witkojc“- Schule in Burg (Spree-Neiße) verlassen zu wollen. Ermittler des zuständigen Staatsschutzes der Polizei konnten nun einen Tatverdächtigen ermitteln. Er ist noch minderjährig.

„Bei dem Inhaber des Instagram-Accounts und dem Urheber des bedrohenden Posts handelt es sich um einen 16-Jährigen“, sagte ein Polizeisprecher. Der bisher polizeilich nicht Erscheinung getretene Jugendliche stammt den Angaben zufolge aus der Region. Sein Account ist mittlerweile nicht mehr erreichbar.

Max Teske wird bedroht: „Du scheiß Zecke, verpiss dich aus Burg“

Unbekannte brachten zudem Aufkleber mit dem Konterfei von Nickel und Teske an Laternenmasten an. Darunter stand der Spruch: „’pisst Euch nach Berl*in.“ Teske schilderte damals dem ZDF: „Beim Einkaufen in einer Freistunde wurde ich zum Beispiel von zwei jungen durchtrainierten Erwachsenen massiv beleidigt in der Öffentlichkeit: ‚Du scheiß Zecke, verpiss dich aus Burg‘“.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auslöser der Anfeindungen und Bedrohungen gegen die Lehrer war ein im April veröffentlichter Brandbrief der beiden, der rechtsextreme Vorfälle an ihrer Schule in öffentlich machte und damit eine bundesweite Debatte auslöste. Die Pädagogen beklagten, dass sie täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert seien. Es werde rechtsextreme Musik auf dem Pausenhof gehört, Hakenkreuze würden auf Schulmöbel gekritzelt, hieß es in dem Brandbrief weiter.