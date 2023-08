Nach einem rechtsextremen Vorfall in Berlin ist ein 60-jähriger Mann vorübergehend festgenommen worden. Er habe Zeugenaussagen zufolge am Sonntag auf einem Trödelmarkt vor dem Rathaus Schöneberg zwei 19-jährige Männer fremdenfeindlich beleidigt und mit rechtsextremen Aussagen beschimpft, teilte die Polizei am Montag in Berlin mit. Außerdem soll er den Hitlergruß gezeigt haben. Die Ermittlungen habe der Staatsschutz der Polizei übernommen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen