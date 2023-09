Rechtsstreit droht: Berliner Label von Mode-Gigant Hermès verklagt

Das Berliner Modelabel Namilia ist vom Mode-Riesen Hermès wegen einer möglichen Markenrechtsverletzung verklagt worden. Streitpunkt ist ein umgeschneidertes Oberteil, das aus einer Hermès-Tasche hergestellt wurde. Auf dem sozialen Netzwerk Instagram machte das Label die Klage öffentlich.

Im Juli hatte das Kreuzberger Label seine neue „S/S24-In Loving Memory of My Sugar Daddy“-Kollektion auf der Berliner Fashionweek präsentiert. Im Fokus der gezeigten Linie stand dabei ein Outfit mit einer Tasche von Hermès. Das Modelabel funktionierte die Tasche allerdings etwas um und schneiderte ein Korsett-Oberteil daraus. Ursprünglich sollte es den Angaben zufolge eine Hommage an einen Handtaschen-Klassiker sein, der sogenannten „Birkin-Bag“.

Der Mode-Gigant Hermès sieht in den Produkten der Show allerdings eine Markenrechtsverletzung, so der Anwalt des Berliner Labels. Gerichtlich müsse nun geklärt werden, ob Markenrechte verletzt wurden oder nicht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Hermès ist eine Luxusmarke mit Sitz in der französischen Hauptstadt Paris. Die Handtaschen kosten bisweilen Zehntausende Euro und sind international heiß begehrt. Die Tasche ist, ähnlich wie weitere Schöpfungen des Hauses, vielfach kopiert und gefälscht worden.