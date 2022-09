Ein angeblich mangelhafter Kater hat zu einem Rechtsstreit über 5000 Euro vor dem Amtsgericht im bayerischen Ansbach geführt. Ob die Fellfarbe wie bemängelt zu dunkel oder die Ohren zu klein waren, musste das Gericht nach einer Verständigung am Ende aber nicht mehr entscheiden, wie das Amtsgericht am Donnerstag mitteilte. Im Zuge der Verständigung zahlt die Käuferin 1000 Euro an die Züchterin, die Gerichtskosten teilen sich beide.

In dem Fall war die Züchterin aus Sachsen-Anhalt gegen die Käuferin aus dem Landkreis Ansbach vor Gericht gezogen, weil diese das Tier weiterverkauft hatte. Deshalb verlangte sie eine Vertragsstrafe, weil im Kaufvertrag ein Weiterverkauf nur nach Zustimmung erlaubt war.

Die Käuferin versuchte sich gegen die Klage mit dem Hinweis zu wehren, dass der Kater nicht zur weiteren Zucht geeignet sei, weil er nicht das versprochene silberne Unterfell habe und die Ohren zu klein seien. Eine rechtliche Bewertung der Optik des Katers musste das Gericht wegen der Verständigung aber nicht mehr vornehmen.