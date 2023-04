Berlin: Rechtsstreit um Verbot von Palästinenser-Demo geht weiter Die Organisatoren der umstrittenen Demonstration sind nach dem Verbot in die nächste Instanz vor das Oberverwaltungsgericht gezogen. Der erste Senat muss nun entscheiden. dpa

Teilnehmer einer Demonstration verschiedener palästinensischer Gruppen in Berlin. Fabian Sommer/dpa

Berlin -Mit dem Verbot einer pro-palästinensischen Demonstration hat sich am Samstag das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in einem Eilverfahren befasst. Dies teilte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Polizei hatte die für den frühen Samstagabend (17.30 Uhr) am Hermannplatz in Neukölln geplante Versammlung mit der Begründung verboten, es könnte zu volksverhetzenden oder antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichung oder Gewalttätigkeiten kommen.