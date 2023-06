Rechtzeitig vor der Sommerpause: Ampel einigt sich auf Heizungsgesetz

Die Ampel hat sich gerade noch rechtzeitig vor der Sommerpause auf einen finalen Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geeinigt. Das geht aus einem Schriftstück hervor, das dem Spiegel vorliegt. Dass das geklappt hat, ist nach dem ewigen Hin und Her um das Heizungsgesetz eher überraschend – auch wenn die Koalition angekündigt hatte, den finalen Entwurf des Gesetzes am Freitag vorlegen zu wollen. Die Sommerpause beginnt in der dritten Juliwoche.

Nach der Einigung von SPD, Grünen und FDP kann die geplante Expertenanhörung am Montag stattfinden – und der Bundestag in der kommenden Woche nach zwei Lesungen final über das Gesetz abstimmen. Für die Opposition bedeutet das: nur ein Wochenende Zeit, um sich auf die Anhörung im Energieausschuss vorzubereiten. Auch im Bundesrat soll das Gesetz nach Wunsch der Ampelspitzen noch vor der Sommerpause zur Abstimmung gebracht werden.

FDP und Grüne konnten Differenzen offenbar beilegen

Die politische Einigung der Koalitionsparteien war Anfang der Woche fast jubelnd verkündet worden. Im Laufe der Woche mussten dann noch juristische Feinheiten geklärt werden. Offenbar konnten Grüne und FDP ihre Differenzen beilegen. Die beiden Parteien hatten die Einigung in vielen Punkten durchaus unterschiedlich interpretiert.