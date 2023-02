Putin: Westen „voll“ für Eskalation des Ukraine-Konflikts verantwortlich

Russlands Präsident Wladimir Putin will die Offensive in der Ukraine „systematisch“ fortsetzen. Putin sagte am Dienstag in seiner Rede zur Lage der Nation, Russland werde in der Ukraine „sorgfältig und systematisch“ vorgehen und die Ziele seines Militäreinsatzes so „Schritt für Schritt“ erreichen. Einmal mehr sagte Putin, in der Ukraine sei ein „Neonazi-Regime“ an der Macht.

Putin bekräftigte seine Kriegsziele und warf dem Westen „abscheuliche Methoden“ vor. Der Westen sei „das neue Paradebeispiel für Lügen“. „Die Verantwortung für das Schüren des Ukraine-Konflikts, für seine Eskalation, für die vielen Opfer (...) liegt voll bei den westlichen Eliten.“ Russland sei „aufrichtig dazu bereit gewesen, mit dem Westen einen konstruktiven Dialog zu führen“, so Putin. „Aber als Antwort haben wir nur Lügen erhalten.“

Putin: „Westen nutzt Ukraine als Rammbock gegen Russland“

Es sei das Ziel des Westens, Russland endgültig zu vernichten, behauptete Putin. Weil es um die Existenz des Landes gehe, droht er, würde sein Land alles geben. „Es ist unmöglich Russland im offenen Kampf zu besiegen.“ Der Westen nutze die Ukraine als Rammbock gegen Russland und als einen „Testfall“.

Kurz vor dem ersten Jahrestags des Kriegs war Putins Rede mit Spannung erwartet worden. Das russische Staatsfernsehen übertrug am Dienstag die Ansprache des Kremlchefs im Veranstaltungszentrum Gostiny Dwor in Moskau. Er sprach vor den Vertretern der Föderalen Versammlung, die sich aus der Staatsduma und dem Föderationsrat zusammensetzt.

An diesem Freitag, dem 24. Februar, wird es ein Jahr her sein, dass der Präsident die Invasion in die Ukraine angeordnet hat. Putins jüngster Auftritt war seine bislang 18. Rede zur Lage der Nation. Die vorherige ist bereits knapp zwei Jahre her und fand im April 2021 statt. Im vergangenen Jahr gab es keine; der Kremlchef hatte dies mit einer sehr hohen „Dynamik der Ereignisse“ erklärt.