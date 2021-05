Köln - Der wegen mehrerer bewaffneter Überfälle auf Geldtransporter gesuchte Reemtsma-Entführer Thomas Drach ist aus den Niederlanden nach Deutschland ausgeliefert worden. Der 60-Jährige traf am Dienstag mit einem Polizeihubschrauber in der Kölner Justizvollzugsanstalt ein, wie ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP sagte. Dort sitzt er nun in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft in Köln ermittelt gegen Drach wegen dreier bewaffneter Raubüberfälle auf Geldtransporter. Gegen ihn lag ein europaweiter Haftbefehl vor, vor rund elf Wochen wurde er in den Niederlanden gefasst. In der vergangenen Woche verfügte ein Gericht in Amsterdam Drachs Auslieferung nach Deutschland. Der Zeitpunkt blieb dabei zunächst allerdings noch offen.

Thomas Drach: Einer der gefährlichsten Schwerverbrecher Deutschlands

Drach wird zu den gefährlichsten Schwerverbrechern Deutschlands gerechnet. Sein Name ist untrennbar mit der Entführung des Mäzens Jan Philipp Reemtsma 1996 verbunden. Für die Tat wurde Drach 2000 zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, aber noch während seines Gefängnisaufenthalts wurde er wegen versuchter Anstiftung zur Erpressung erneut verurteilt. Im Oktober 2013 kam er frei.

imago Thomas Drach im Jahr 2000 (Archivbild).

Drach gilt insgesamt als hochkriminell sowie bestens vernetzt im internationalen kriminellen Milieu. Aus Sorge vor gewaltsamen Flucht- und Befreiungsversuchen wird er ständig streng bewacht. Das von Drach und seinen Komplizen bei der Reemtsma-Entführung erbeutete Lösegeld in Höhe von umgerechnet rund 17,5 Millionen Euro tauchte bis heute größtenteils nicht wieder auf.