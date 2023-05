Rees-Mogg: Wie der Brexit den schnellen russischen Sieg in der Ukraine verhinderte

Der britische Abgeordnete Jacob Rees-Mogg behauptet, der Brexit spielte eine entscheidende Rolle beim Kriegsverlauf in der Ukraine. Was meint er damit?

Der konservative britische Abgeordnete Jacob Rees-Mogg glaubt nach eigenen Angaben, dass der Brexit eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg gespielt hat.

Moskaus Einmarsch in die Ukraine hätte wahrscheinlich Erfolg gehabt, wäre das Vereinigte Königreich an die deutsch-französischen Linie im Umgang mit Russland gebunden gewesen, sagte Rees-Mogg dem britischen Sender Sky News am Sonntag. Das sei nach der Besetzung der Krim 2014 geschehen, wobei ein „schmutziger Kompromiss“ herausgekommen sei.

Dank Brexits sei sein Land unter der Führung des früheren Premierminister Boris Johnson aber in der Lage gewesen, „globale Führung in Sachen Ukraine“ zu übernehmen, so Rees-Mogg weiter. Dadurch sei eine Koalition entstanden, die es Putin unmöglich gemacht habe, seine Pläne zu verwirklichen.

Rees-Mogg gehört zu einem harten Kern von Brexit-Hardlinern im Unterhaus in London. Unter Johnson hatte er zeitweise den Posten des „Staatssekretärs für Brexit-Möglichkeiten“ inne. Er sollte dabei unter Beweis stellen, dass der EU-Austritt dem Land greifbare Vorteile bringt. Das gelang jedoch kaum. Unter anderem behauptete er einmal, Fische in britischen Gewässern seien nun „britische Fische und deshalb besser und glücklicher“, nachdem das Land durch den Brexit die Kontrolle über die Fischfangquoten zurückerlangt hatte.