Reform beim ÖRR: Strengere Kontrolle von ARD und ZDF geplant

Nach einer Reihe von Skandalen um Korruption, Vetternwirtschaft und angebliche politische Einflussnahme bei Anstalten des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat sich die Rundfunkkommission der Bundesländer auf einheitliche Regeln für mehr Transparenz und Kontrolle bei ARD und ZDF verständigt. Entsprechende Entwürfe würden ab dem 19. Dezember auf der Website der Kommission bereitgestellt und könnten bis zum 31. Januar 2023 kommentiert werden, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

„Die Aufbereitung der Vorkommnisse beim RBB und in anderen Rundfunkanstalten hat uns gezeigt, dass die einzelnen Häuser in den Bereichen Compliance, Transparenz und Gremienaufsicht sehr unterschiedlich aufgestellt sind“, erklärten Heike Raab (SPD), Medienstaatssekretärin in Rheinland-Palz und der sächsische Medienstaatsminister Oliver Schenk (CDU) in Mainz.

Medienstaatsvertrag soll um Compliance-Regeln ergänzt werden

Die Reformdiskussion war durch die Affäre beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) befeuert worden, bei der es unter anderem um Vorwürfe der Vetternwirtschaft und Verschwendung ging. So soll Ex-Intendantin Patricia Schlesinger unter anderem Spesen falsch abgerechnet und sich auf Kosten der Steuerzahler persönlich bereichert haben. Infolge der Enthüllungen war die 61-Jährige bereits im August fristlos entlassen worden. Zudem entwickelten die Intendanten der ARD im November einen gemeinsamen Compliance-Leitfaden. Dieser definiert Mindeststandards, darunter Führungsgrundsätze und einen Verhaltenskodex.

Die nun von der Rundfunkkommission geplanten Neuregelungen sollen für alle Anstalten der ARD, das ZDF und das Deutschlandradio gelten. In dem Papier wird vorgeschlagen, den Paragrafen 31 des Medienstaatsvertrags mit dem Titel „Satzungen, Richtlinien, Berichtspflichten“ um Unterparagrafen zu Transparenz, Compliance, Gremienaufsicht und Interessenkollision zu ergänzen. Ein wirksames Compliance-Management-System könnte damit verpflichtend werden.

AfD-Politiker fordert Abschaffung

„Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist reformbedürftig“, hatte auch der Kulturausschuss im Bundestag Ende November festgehalten. Im Gegensatz zu den Parteien der Ampel-Koalition, sowie der Union und den Linken, forderte die AfD-Fraktion wiederholt, das Konzept des gebührenfinanzierten Rundfunks insgesamt abzuschaffen. „Der öffentlich-rechtliche, durch Zwangsgebühren finanzierte Rundfunk muss weg. Er ist nicht mehr reformierbar“, hatte der rechtsextreme AfD-Politiker Stephan Brandner nach Bekanntwerden des RBB-Skandals erklärt.

Die Rundfunkkommission hingegen verspricht Erneuerung. Mit den neuen Regelungen schaffe man „eine einheitliche Basis für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den genannten Bereichen“, so der baden-württembergische Medienstaatssekretär Rudi Hoogvliet (Grüne). „Das macht weitere konsequente Maßnahmen der Anstalten nicht entbehrlich, sondern bildet vielmehr eine Grundlage, auf der weitergehende Schritte erfolgen können und auch müssen.“ Über solche weiteren Schritte soll unter anderem bei einer Klausurtagung im Januar diskutiert werden, bei der sich die Medienpolitiker zu den „grundlegenden Fragestellungen“ bei der weiteren Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks austauschen wollen.